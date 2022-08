Serradifalco. Stasera al “De Curtis” tributo a Pino Daniele con lo spettacolo “Sulo pe’ parlà – La poetica di Pino Daniele”

SERRADIFALCO. Si svolgerà nel teatro comunale De Curtis alle ore 21 lo spettacolo “Sulo pe’ parlà – La poetica di Pino Daniele”. Si tratta di uno spettacolo tra note e parole, che affronta la meravigliosa poetica del grande cantautore partenopeo Pino Daniele.

L’attore e sceneggiatore partenopeo Enzo Decaro, volto noto al cinema e al teatro, porta in scena insieme a compositore e chitarrista jazz Antonio Onorato, collaboratore di Pino Daniele, lo spettacolo “Sulo pe’ parlà – La poetica di Pino Daniele”.

Il progetto affronta, tra note e parole, la meravigliosa poetica del grande cantautore partenopeo, spesso passata in secondo piano rispetto alla inconfondibile melodia delle sue canzoni, ma ugualmente di grande levatura e spessore.

Biglietti: € 10,00 intero, € 8,00 ridotto (under 26 – over 65 – abbonati sipario aperto). Per info e prenotazioni: +39 366 9859204 | +39 333 5276578