Serradifalco. Lotta all’evasione fiscale: approvato ruolo coattivo Imu 2015 per 181 mila euro

SERRADIFALCO. E’ stato infatti approvato dall’Ufficio Tributi del Comune il ruolo coattivo Imu per l’anno 2015. Tale approvazione è avvenuta dopo che l’Agenzia delle Entrate ha validato il ruolo coattivo e il Comune ha apposto il visto di esecutività. Il responsabile per i tributi locali del Comune, in precedenza, ha predisposto un ruolo coattivo del quale fanno parte 1595 articoli per complessivi 181.556 euro.

Questo ruolo coattivo fa il paio con quello del 2014 costituito da 1263 posizioni di contribuenti per un totale di 153.835,33 euro, per un totale di circa 335 mila euro. Dunque, numeri non di poco conto, quelli che emergono dai ruoli coattivi riferiti alle annualità 2014 e ora 2015. In precedenza, come fatto per l’Imu non corrisposta del 2014, il Comune ha emesso avvisi di accertamento Imu per l’annualità 2015. Gli avvisi sono stati notificati ma non sono stati pagati gli importi richiesti.

E siccome il Comune aveva ammonito i contribuenti morosi che, qualora non avessero provveduto al pagamento delle spettanze entro i termini si sarebbe provveduto al recupero delle somme dovute, maggiorate degli ulteriori interessi moratori e delle spese, in unica soluzione, mediante riscossione coattiva, ecco che il Comune s’è mosso in questa precisa direzione.

La riscossione coattiva delle entrate è stata affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. Il Comune ha trasmesso la minuta del ruolo coattivo Imu alla stessa Agenzia delle Entrate che ha validato i ruoli trasmettendoli al Comune per l’approvazione e l’apposizione del visto di esecutività.