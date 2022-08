Serradifalco. Filippo Crucillà vince il Premio “Contest poetico 2022 – Plebiscito dei Libri” a Putignano

SERRADIFALCO. Il poeta serradifalchese Filippo Crucillà è stato proclamato vincitore della edizione 2022 del Premio “Contest Poetico 2022 – Plebiscito di libri” con la poesia: “Incanto svelato”, tratta dall’ultima silloge poetica “Scintille d’Inchiostro”.

La giuria del premio s’è riunita a Putignano in provincia di Bari assegnando il prestigioso riconoscimento a Crucillà che nel 2019 aveva ottenuto il premio poetico al Festival Internazionale della Cultura di Letino nel 2019.

Nella motivazione del premio, la Giuria ha sottolineato: <Il poeta padroneggia la materia plasmabile dell’amore, descrive una eloquente combinazione d’immagini e di sensazioni, coinvolge l’incanto delle emozioni. Filippo Crucillà è profeta del desiderio. Raggiunge il talento esplicativo nel ritmo ardente della lirica, accompagna l’intonazione della pura adesione all’infatuazione e all’intensità dell’anima, nello stupore e nel calore della complicità>.

La cerimonia di premiazione della edizione 2022 del Contest è in programma per il prossimo 31 agosto a Putignano in provincia di Bari.