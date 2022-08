Riesi. Corteo cittadino e Consiglio comunale contro la chiusura della casa salesiana

RIESI. La comunità di Riesi s’è mobilitata per dire no alla prospettiva di chiusura della casa salesiana riesina.

Un no forte, deciso e compatto che è arrivato non solo dalla cittadinanza che ha partecipato compatta al corteo che s’è svolto per le vie della cittadina, ma anche dall’amministrazione comunale e dalle forze politiche che si sono riunite in un consiglio comunale che ha riscosso, anche qui, un consenso unanime.

I riesini si sono dimostrati compatti nel loro no alla chiusura di una Comunità Salesiana che tanto ha dato a Riesi in tutti questi anni in termini di crescita sociale e culturale, oltre che civile. Un no per ribadire anche il fondamentale quanto irrinunciabile ruolo sociale oltre che spirituale e religioso che la comunità salesiana riesina ha sempre avuto.

Un ruolo al quale la comunità riesina non intende rinunciare a cuor leggero e per il quale farà di tutto per scongiurare il pericolo legato alla definitiva chiusura della Casa salesiana.