Montedoro. Tari: anche quest’anno per le utenze domestiche prevista premialità in bolletta.

MONTEDORO. Anche quest’anno per le utenze domestiche è stato previsto un bonus nella bolletta Tari, utilizzando la premialità, di 10.706,46 euro, riconosciuta dalla Regione Siciliana per aver superato nel 2020 il 65% di raccolta differenziata.

Lo ha reso noto il sindaco Renzo Bufalino che ha sottolineato come, proprio grazie all’esito della Raccolta differenziata, avendo il Comune di Montedoro superato il 65% di percentuale nella raccolta differenziata, le utenze domestiche potranno usufruire di un bonus. Una piccola boccata d’ossigeno in un Comune nel quale, comunque, si continuano a registrare percentuali virtuose in materia di differenziata.

Per altro il sindaco ha tenuto anche a rilevare che il bonus è stato anche riconosciuto alle utenze non domestiche, dopo che per due anni queste sono state esentate del 100% dal pagamento della tassa dei rifiuti. Nel caso del Comune di Montedoro, nel corso del 2020 ha raggiunto la percentuale complessiva del 72,3%. Si tratta di un risultato che, come ha fatto notare lo stesso sindaco Bufalino, gli ha anche permesso di essere il primo Comune della Srr Caltanissetta Provincia Nord in fatto di percentuale di raccolta differenziata.

Va comunque rilevato che, sempre restando in tema di percentuale di raccolta differenziata, nel 2021 il Comune di Montedoro ha fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata pari all’82,40% confermando dati e numeri che premiano la comunità montedorese in materia di raccolta differenziata.