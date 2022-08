Montedoro. Finanziata dalla Regione la messa in sicurezza della copertura della Chiesa Madre

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha annunciato che la Giunta regionale ha deliberato il finanziamento dei lavori per la messa in sicurezza della copertura della Chiesa Madre Santa Maria del Rosario. Si tratta di lavori importanti, dal momento che la copertura della storica chiesa montedorese presentava qualche criticità di troppo e che necessitava di una messa in sicurezza.

Pertanto, alla luce di questo finanziamento, sarà possibile procedere alla sistemazione della copertura della Chiesa Madre e a preservarne quella che è la tenuta evitando infiltrazioni di acqua piovana che potrebbero rivelarsi deleterie. Il finanziamento che il Comune di Montedoro ha ottenuto è stato pari a 132.592,80 euro.

Il sindaco ha inteso rivolgere il proprio ringraziamento all’arch. Gumina per aver redatto il progetto per la messa in sicurezza della copertura della Chiesa Madre. Il professionista ha messo a punto nei minimi particolari un progetto che prevede lavori e interventi mirati alla struttura. Nel contempo, ha inteso plaudere all’impegno profuso da parte dell’ufficio tecnico comunale per averlo affiancato in questo percorso e averne seguito l’iter del finanziamento.