Italia. Bloccata nel traffico rischiava di partorire in auto, ma due poliziotti della Stradale l’hanno scortata fino in Ospedale

Non c’è peggior nemico di una partoriente quando, ormai prossima al parto, si ritrova bloccata nel traffico. Tuttavia, non c’è miglior sollievo di un intervento da parte di poliziotti che riescono a condurla fuori da quell’ingorgo e a scortarla direttamente in ospedale rendendo possibile il parto in tutta sicurezza.

E’ quanto accaduto a Trento. Qui Stefania, prossima al parto, era rimasta bloccata nel traffico con suo marito. La partoriente rischiava seriamente di partorire in auto. Tuttavia, Umberto e Daniele, poliziotti della Polizia Stradale di Trento, sono riusciti a scortarla fuori da un ingorgo, a Riva del Garda, e a farle raggiungere in tempi brevi l’ospedale di Rovereto dove, poco dopo, ha dato alla luce il bellissimo Luca per la gioia anche degli stessi poliziotti che sono stati ringraziati dai novelli genitori.