In amichevole tragedia evitata ad un calciatore grazie all’intervento dei tecnici delle due squadre

Tragedia fortunatamente solo sfiorata per un giocatore grazie all’intervento immediato quanto provvidenziale dei tecnici delle due squadre. E’ accaduto nel corso di un allenamento congiunto tra la Parmoval, squadra palermitana che militerà in Eccellenza nello stesso girone della Nissa, e il Lascari & Cefalù. La gara, come reso noto dalla Parmonval in un comunicato, è stata sospesa per un grave infortunio occorso al suo giocatore Gabriele Calandra (nella foto).

Sono stati momenti terribili nei quali si è veramente sfiorata la tragedia. E’ accaduto che, saltando di testa, un avversario gli ha fatto da ponte, e Gabriele Calandra è caduto rovinosamente a terra sbattendo la parte destra della testa. Il ragazzo ha perso conoscenza e stava ingoiando la lingua. E’ stato il pronto intervento dei tecnici delle due squadre, Aprile, Bellingardo e Zappavigna, ad evitare il peggio. Il ragazzo si è ripreso per poi essere subito trasferito in ospedale. Ad oggi – come sottolineato dalla società nel suo comunicato, le condizioni generali sono buone, si attende l’esito della TAC.