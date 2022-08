Femminicidio di Bologna, la Sancataldese: “Condanniamo ogni forma di violenza, Padovani lo scorso sabato messo fuori rosa per ingiustificato allontanamento”

SAN CATALDO. A proposito del tragico femminicidio che ha avuto come protagonista il giocatore Giovanni Padovani, che era stato inizialmente preso dalla Sancataldese e che è stato successivamente messo fuori rosa, la società verdeamaranto in una nota ha inteso precisare:

“Condanniamo senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia subita da Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento.

La Società Sancataldese Calcio tiene a puntualizzare che il calciatore Giovanni Padovani già lo scorso sabato 20 agosto era stato messo fuori rosa a causa del suo ingiustificato allontanamento. La dirigenza verde amaranto si stringe al dolore della famiglia della vittima, certi che la legge faccia il suo corso”.

Giovanni Padovani è un difensore classe ’95 con una lunga carriera alle spalle che parte dai settori giovanili del Napoli e Ancona proseguendo in C2 con l’Alma Juventus Fano e Gavorrano e poi tanta serie D con Sacilese Calcio, Bellaria Igea Marina, Virtus Bolzano, Arconatese, Argentina Arma, Pomigliano, Vastese, Rieti, Olympia Agnonese, Foligno, Troina e Giarre.