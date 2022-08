Elezioni Regionali. La DC avrà liste in tutte le Province siciliane con il proprio simbolo. Cuffaro: “Udc? Apriamo le porte ma dovranno rispettare nostre regole”.

“La Dc è impegnata in queste ore nella definizione delle proprie liste

nelle 9 province siciliane, con la presenza di tanti giovani e donne

forti delle loro passioni e della loro formazione politica. Ci

presenteremo ovunque con il nostro simbolo, candidando gente ‘nuova’ che

condivide e difende i valori del partito e, ribadiamo, non saranno

presenti nelle nostre liste deputati ed ex deputati”. Lo dichiara il

commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro.

“In tutte le province sono in tanti disponibili a mettersi a servizio

per amore del partito e siamo in molti casi costretti a compiere delle

scelte; abbiamo liste forti e competitive e siamo consapevoli di

superare abbondantemente il 5%. Se l’Udc come pare non presenterà liste,

abbiamo riflettuto e siamo giunti alla considerazione che per noi si

tratta di un’opportunità che non ci possiamo fare sfuggire per la

crescita della Dc e dei moderati. Ci sono delle regole che dovranno

condividere e dalle quali non si potrà prescindere per far parte delle

nostre liste. Siamo ben lieti di aprire le porte a gente che ha i nostri

stessi ideali e che condivide i nostri stessi valori. Riteniamo –

prosegue Cuffaro – che debba essere l’inizio di un importante

ragionamento che ci permetterà di tenere alto il nome della Democrazia

Cristiana e speriamo che da qui inizi un percorso che porti alla fine

del contenzioso per il simbolo dello scudocrociato”.

“Siamo convinti che l’impegno di oggi di stare nella stessa lista della

DC sia di buon auspicio per il futuro e che si possa al più presto

riunire il simbolo dello Scudocrociato con la scritta Libertas col nome

della Democrazia Cristiana. Il messaggio che vogliamo dare agli elettori

è quello che vogliamo costruire un centro moderato che prediliga la

politica ragionata e di giustizia e non quella faziosa e giustizialista.

Parleremo al cuore delle persone”, conclude Cuffaro.