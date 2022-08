Eccellenza. Nuovi colpi di mercato per la Nissa: preso il difensore Manrico Messina e il centrocampista Mamadou Sakho

In vista della sfida di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza in programma domani pomeriggio alle 16 fuori casa contro il Gela, la Nissa non sta ferma sul mercato e piazza un colpo importante. Si tratta di Manrico Messina, un difensore classe che opera prevalente sulla fascia destra con spiccate caratteristiche offensive. Nativo della provincia di Bergamo, nonostante la giovane età, Manrico ha già maturato tante esperienze nei campionati dilettantistici della Lombardia.

Manrico Messina

L’operazione è stata portata a termine grazie all’interessamento dell’imprenditore Luca Giovannone che ha sposato, di recente, la causa biancoscudata. Messina cresciuto nelle giovanili del Mapello, ha esordito tra i “master” sempre con il Mapello in Eccellenza, poi una parentesi con l’Atletico Grumellese, ma anche una esperienza nel campionato di Promozione siciliana 🇧🇹 con il Vittoria calcio.

Nelle ultime ore inoltre la società ha annunciato che Amadou Sakho è diventato un nuovo giocatore della Nissa. Il ragazzo, aggregato alla prima squadra, è stato in prova per tutto il ritiro mostrando forza, tenacia ed una discreta qualità in mezzo al campo tanto da convincere la dirigenza biancoscudata, a tesserarlo. Lo scorso anno, è stato in forza nel Cus Palermo in Eccellenza risultando al termine della stagione, uno dei migliori della formazione palermitana.