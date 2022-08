Domani saranno diramati i calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione e di serie C1 di Calcio a 5

Due importanti eventi sono programmati nei locali del Comitato regionale della Lega Dilettanti. Domani, venerdì 26 agosto 2022, nel pomeriggio sarà diramato un comunicato ufficiale programmatico per la stagione 2022-23. Conterrà i calendari dei campionati di Eccellenza (due gironi) e Promozione (quattro gironi) di calcio a 11, nonché quello della Serie C1 di calcio a 5 (due gironi).

Mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 11, è prevista, invece, una conferenza stampa del presidente dott. Sandro Morgana per la presentazione della stagione agonistica che sta per iniziare.