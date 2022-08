Coppa Italia Serie D. Sancataldese nettamente sconfitta 0-5 al “Valentino Mazzola” dal Paternò

Capitombolo casalingo per la Sancataldese nel primo turno di Coppa Italia. Al Valentino Mazzola i verdeamaranto hanno ceduto 0-5 al cospetto del Paternò. Dunque, dopo l’esaltante vittoria ai calci di rigore di domenica scorsa contro la corazzata Catania, una sconfitta netta e pesante per la Sancataldese apparsa non in una delle sue giornate migliori.

Per la cronaca, le reti che hanno scandito il successo degli ospiti sono state realizzate nel primo tempo da Pappalardo, Cervillera e Tuninetti. Nella ripresa, con la Sancataldese in dieci dal 64′ per l’espulsione di Oppizzi, nel finale sono arrivate le due reti di Lautaro Fernandez a confezionare uno 0-5 amaro e deludente.

Ora concentrazione massima per il campionato da parte di un gruppo che è chiamato a ritrovare quella grinta e quel cuore che una settimana fa gli ha permesso di scrivere una pagina storica del calcio sancataldese battendo il Catania. Un obiettivo da condividere tutti per cercare in campionato risposte importanti che contro il Paternò, nonostante tanta generosità, sono clamorosamente mancate.