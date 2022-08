Coppa Italia Serie D. La Sancataldese, dopo l’impresa con il Catania, vuole battere anche il Paternò

Battuto il Catania ai calci di rigore in un match che ha segnato un’affermazione storica per il calcio verdeamaranto, per la Sancataldese di capitan Totò Di Marco (nella foto) è già tempo di nuovi impegni in Coppa Italia. Domenica 28 agosto alle ore 16 al Valentino Mazzola la squadra di Matteo Vullo affronta in casa il Paternò. La gara è valevole per il primo turno di Coppa Italia di serie D.

Grande il clima di entusiasmo che si respira attorno alla Sancataldese. Per domenica è atteso ancora un gran pubblico a sostegno della squadra di casa che punta a superare il turno e a conquistare l’accesso al secondo turno di Coppa. L’incontro prenderà il via alle ore 16. Nel frattempo, è iniziata la prevendita. Questi i prezzi:

GRADINATA CENTRALE: 12€

GRADINATA: 10€ (Tariffa Young** & Donna €6)

CURVA: 10€ (ridotto €6)

OSPITI: 10€

(Ragazzi Gratis fino a 12 anni)

La chiusura delle prevendite è prevista domenica mattina alle ore 11. Le prevendite sono già ATTIVE presso:

🔸 Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO

🔹Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO

I biglietti possono essere acquistabili anche online al link: https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti…