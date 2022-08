Coppa Italia Eccellenza. Finisce in parità 2-2 il derby tra Gela e Nissa: al doppio vantaggio biancoscudato con Ortiz e Lucero rispondono Piazza e Abate

Importante pari esterno 2-2 per la Nissa sul campo del Gela. Tutte nel primo tempo le reti della partita. La squadra di Alessandro Settineri per due volte è stata in vantaggio con Ortiz prima e Lucero poi, e due volte è stata raggiunta dalle reti di Piazza prima e Abate poi.

Bella partita tra un Gela agguerrito ed una coriacea Nissa nel contesto di una prestazione nel complesso positiva da parte degli uomini di Settineri che in campo hanno messo grinta e carattere riuscendo a chiudere imbattuti la prima di Coppa Italia che è coincisa anche con l’esordio stagionale della Nissa.

E ora tutto si deciderà nel match di ritorno quando il prossimo 7 settembre la Nissa giocherà in casa la gara di ritorno (probabilmente a Riesi dove ha svolto fin qui la seconda parte di preparazione precampionato).