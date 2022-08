Coppa Italia Eccellenza. Cresce l’attesa per il derby di domenica 28 agosto al “Presti” tra Gela e Nissa

Sarà il derby di Coppa Italia tra Gela e Nissa ad aprire ufficialmente la stagione sportiva 2022/2023 per le due squadre della provincia di Caltanissetta che militeranno in Eccellenza. La partita di andata si disputerà allo stadio Vincenzo Presti di Gela con inizio dalle ore 16. La società gelese ha anche reso noto che il costo del biglietto d’ingresso del match sarà di 5 euro, mentre donne e bambini fino a 12 anni potranno entrare gratuitamente.

Il match di domenica al Presti è molto atteso sia dalla piazza nissena, che ha messo a punto il nuovo corso con la presidenza Iacona, che da quella gelese. Un’attesa che contribuisce a rendere il match incerto nel pronostico e destinato ad essere molto combattuto tra due squadre che in estate si sono rinnovate non poco.

Sarà l’arbitro Alfonso Aquilina della sezione di Agrigento a dirigere il match valevole per il primo turno (andata) di Coppa Italia tra Gela FC e NISSA F.C. in programma domenica (ore 16) allo stadio “Vincenzo Presti” di Gela. Il fischietto agrigentino per l’occasione sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Conti ed Elvira Rizzo, entrambi provenienti della sezione Aia di Enna.