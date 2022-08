Colpito da un fulmine mentre era in mountain bike muore Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato della nota industria dolciaria piemontese

E’ Alberto Balocco, 56enne presidente e amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria piemontese, uno dei due escursionisti morti dopo essere stati colpiti da un fulmine in montagna nella zona dell’Assietta nel comune di Pragelato. Era in compagnia di un amico, deceduto anche lui. I due stavano facendo un’escursione in mountain bike.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici del soccorso alpino e il 118: hanno provato a rianimare Balocco e Vigo, ma è stato subito chiaro che era troppo tardi. Balocco era presidente dell’omonima industria nella quale lavorano circa 500 persone che producono panettoni, biscotti e altri prodotti da forno.

Una tragedia improvvisa quanto imprevedibile che ha sconvolto non solo il mondo dell’imprenditoria, ma anche quanti conoscevano ed apprezzavano le doti umane ed imprenditoriali di Alberto Balocco. Il fulmine, una volta abbatutosi, non ha lasciato scampo né a lui né al suo compagno di escursione. I due biker sono caduti a terra riversi senza che ci fosse per loro alcuna possibilità di salvezza.