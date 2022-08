Caltanissetta, il sospetto “Vaiolo delle Scimmie” è stato confermato: è positivo il paziente del Sant’Elia

Dopo un’attenta analisi dei campioni biologici inviati al laboratorio di Igiene di Palermo è arrivata la conferma che Caltanissetta non desiderava avere: l’uomo che presentava i sintomi del “vaiolo delle scimmie” è positivo.

Il sospetto, alle dottoresse che hanno immediatamente visitato il trentacinquenne che si era presentato al Sant’Elia, è derivato dall’osservazione del corpo e della presenza di mal di testa costanti.

I segni e il racconto, infatti, erano compatibili con quelli individuati nei pazienti risultati poi positivi al “Monkeypox” o, come viene definito in Italia, il Vaiolo delle scimmie.

Il paziente non risulta in pericolo di vita e dunque presumibilmente sarà dimesso dall’ospedale per poter continuare il necessario isolamento finché non sarà guarito. Il decorso della malattia, in assenza di ulteriori complicazioni o aggravamento, si conclude generalmente nell’arco di poche settimane.