Caltanissetta. I luogotenenti della Guardia di Finanza Pio Fallarino e Santo Calogero Annaloro nominati sottotenenti della Riserva di Complemento

CALTANISSETTA. I Luogotenenti Pio FALLARINO e Santo Calogero ANNALORO, posti recentemente in congedo per raggiunti limiti d’età, dopo una lunga e brillante carriera sono transitati, con Decreto del Presidente della Repubblica nel ruolo Ufficiali della Guardia di Finanza e nominati, Sottotenenti della riserva di complemento.

Il Sottotenente FALLARINO nato a Benevento nel 1961 ed arruolatosi nel corpo il 01.10.1981 dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza alla sede di Lido di Ostia (Roma), ha svolto servizio presso reparti di Enna, Palermo e in ultimo a Caltanissetta dove ha concluso la sua carriera quale Capo Sala Operativa del Comando Provinciale.

Il Sottotenente ANNALORO nato in provincia di Caltanissetta nel 1961 ed arruolatosi nel corpo il 01.10.1987 dopo aver frequentato il corso presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza alla sede di Cuneo ha svolto servizio nelle province di Taranto, Palermo e, per ultimo, a Caltanissetta assumendo per oltre un ventennio l’incarico di Capo della Sezione operazioni.

Nel corso di una breve ma sentita cerimonia, tenutasi questa mattina presso la sala Briefing della Caserma “E. Ivagnes” sede del Comando Provinciale, i neo Ufficiali, alla presenza del Comandante Provinciale, Col Stefano Gesuelli, del Capo Ufficio comando Ten. Col. Sergio Cerra e di una nutrita e partecipe rappresentanza delle Fiamme Gialle della provincia, hanno confermato il loro impegno di fedeltà alla Repubblica Italiana prestando solenne giuramento di fronte alla Bandiera italiana.