Bimba di 7 anni muore in un hotel a Monaco di Baviera schiacciata da una statua di marmo

Incredibile la tragedia consumatasi in un hotel di Monaco di Baviera in Germania. Qui una bambina campana di 7 anni è rimasta schiacciata sotto una statua di marmo, nel giardino di un albergo dove si trovava in vacanza con i suoi genitori.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del papà della bambina che stava giocando nel cortile dell’hotel bavarese, quando all’improvviso la statua è caduta colpendo in pieno la piccola. La bimba è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla.