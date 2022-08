Asd Samurai Dojo riapre da lunedì 29 agosto i corsi per la nuova stagione

Il Presidente della Asd Samurai Dojo di Caltanissetta , il Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa comunica la riapertura dei corsi per la nuova stagione sportiva 2022/2023. Riapriranno da domani lunedì 29 Agosto le iscrizioni per la nuova stagione sportiva per tutte le fasce di età dai 5 anni in su , nella sede , zona San Luca , Via Renato Guttuso, 23 dalle ore 10.00 in poi la Samurai Dojo di Caltanissetta , Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata è Csen, iscritta al Coni riconosciuta annualmente in Giappone dalla Dai Nippon Butokukai Honbu di Kyoto , per lo sviluppo tradizionale, filosofico e culturale delle Arti Marziali Giapponesi, presieduta dalla famiglia imperiale un vanto per tutti i nisseni che ci scelgono annualmente .

La direzione Tecnica è affidata al Maestro Alfonso Torregrossa , Educatore Sportivo, docente tecnico Nazionale CSEN , autore e scrittore di libri sulle Arti Marziali , diplomato e certificato in Giappone e Israele .Saranno operativi tutti i corsi suddivisi per fasce di età : Jujutsu , Aikido , Anti bullismo e Difesa Personale e durante la stagione sarà possibile imparare anche il Giapponese .

Per i più grandi i corsi di Autodifesa metodo Krav Magà e a grande richiesta anche i corsi di antiaggressione femminile tutte le mattine. Lo scopo di questo corso è insegnare a difendersi a persone che non hanno particolare preparazione fisica , migliorando sia le condizioni fisiche che quelle psicologiche del soggetto. Per partecipare a tutti i corsi rivolti ai soli soci (a numero chiuso) occorrerà associarsi, le iscrizioni si chiuderanno il 30 Settembre .

Lunedì 5 Settembre ci sarà la possibilità di fare tutte le lezioni di prova gratuite per scegliere il corso preferito. La partecipazione è solo su prenotazione, inviando una email a info@samuraidojo.org . Ricordiamo che anche per la lezione di prova richiediamo il certificato medico in corso di validità!

Info line 3803101373