Santa Caterina. Parterre di stelle per il Villa Hermosa Festival 2022 dall’1 agosto al 24 settembre

SANTA CATERINA. Un parterre di stelle per il Villa Hermosa Festival 2022. Il Festival si svolgerà a Santa caterina dall’1 agosto al 24 settembre. Francesco Sarcina, Corrado Tedeschi, Enzo Decaro, Giorgio Colangeli, Mariano Rigillo, I Sansoni, Barbara Foria, Marco Simeoli, Anna Teresa Rossini, il Teatro Stabile Nisseno e la Compagnia Nave Argo: i grandi nomi del teatro, della musica e dello spettacolo dal vivo si danno nuovamente appuntamento a Santa Caterina Villarmosa per l’estate 2022.

Dopo l’enorme successo della prima edizione – oltre 7000 presenze – ritorna, per una seconda edizione di alto profilo, il Villa Hermosa Festival, con un programma di 12 imperdibili appuntamenti dal 01 Agosto al 24 Settembre, che conferma il piccolo borgo vicino Caltanissetta quale palcoscenico d’eccellenza del centro Sicilia.

Anche quest’anno il cartellone del direttore artistico Giancarlo Nicoletti si distingue per la varietà della proposta, l’alto profilo culturale e la straordinarietà dei protagonisti, per una contaminazione tra intrattenimento e cultura che si prepara a stupire il pubblico ancora una volta. Teatro d’autore, grandi one-man show, comicità, cantautorato, omaggi ai grandi autori e sano intrattenimento. Un importante salto di qualità rispetto alla prima edizione, che non dimentica le proposte per i più piccoli, e che dà nuovamente risalto, in un contesto di prestigio, ai talenti del territorio.

Il Festival, organizzato e patrocinato dall’amministrazione comunale di Santa Caterina, avrà per cornice la Villa Castelnuovo, che già nel 2021 si è trasformata con successo in un vero e proprio teatro all’aperto, luogo di condivisione, incontro e grandi eventi.

Un Festival pensato per rilanciare il territorio con proposte di cultura e intrattenimento in grado di colmare il deficit di offerta culturale e di attrarre visitatori e appassionati nel delizioso borgo del centro Sicilia; e anche per quest’anno, l’ingresso è gratuito a tutti gli eventi. Per ogni informazione sul Festival 2022 è possibile collegarsi online con il portale www.villahermosafestival.it