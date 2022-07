San Cataldo. Inaugurato il Centro comunale di raccolta, ex Mattatoio comunale

SAN CATALDO. Si è tenuta questa mattina la presentazione del Centro di Raccolta Comunale di San Cataldo, ubicato in Via San Leonardo (ex Mattatoio Comunale). Un Centro che porterà notevoli benefici a tutta la nostra comunità, sia ambientali che economici.

“Al nostro insediamento – ha detto l’amministrazione – abbiamo ereditato una situazione molto critica, soprattutto con riferimento ai servizi di spazzamento e pulizia delle strade. Lavoriamo costantemente per migliorare il servizio e ringraziamo i cittadini Sancataldesi per il raggiungimento di percentuali sempre più elevate di rifiuti differenziati. L’impegno della nostra Amministrazione e di tutta la Comunità vuole e deve essere quello di avere una città sempre più pulita, sempre più bella, sempre più sostenibile. Ricordiamo che l’ambiente non è nostro, ma appartiene alle future generazioni. Noi ce l’abbiamo in prestito”.