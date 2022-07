San Cataldo. Gran successo per la presentazione del libro di Claudio Lipari “Siamo Energia manuale di vita quotidiana”

SAN CATALDO. Grandissima partecipazione da parte del pubblico presso la Sala Borsellino del palazzo comunale di San Cataldo, per la presentazione del libro di Claudio Lipari “Siamo Energia manuale di vita quotidiana”. Il pubblico ha riempito l’intera sala e molte persone sono rimaste fuori per mancanza di posti.

Il Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato ha dato un saluto iniziale, Andrea Zimarmani nel ruolo di moderatore ha coinvolto il pubblico con alcune letture tratte dal libro Siamo Energia. Preziosi gli interventi dei relatori Maria Concetta Naro, Claudio Arcarese, Josephine Sollami, Mariella Buono, Marianna Guttilla e Maria Angela Pullara che con le loro parole sono riusciti a cogliere il vero senso del libro, portando alla riflessione tutte le persone presenti. L’atmosfera “magica” realizzata da Aldo Miserandino, ha permesso a tutti di potersi immergere completamente in uno stato di quiete e rilassamento che, lo stesso Lipari, denifisce essere il suo mondo interiore.

I libri sono stati venduti tutti, qualcuno non è riuscito a comprarlo, ma prossimamente saranno disponibili in diverse librerie. L’evento è stato filmato interamente dal fotografo Aldo Abate e nei prossimi giorni sarà condiviso sui social. A seguire, è stata inaugurata la piramide della vita, un’opera dal grande significato di rinascita, donata alla città dai volontari del gruppo San Cataldo ripartiamo insieme.

Lipari ha annunciato sui social che organizzerà altri eventi al fine di permettere a tutti di assistere alla presentazione del libro e si scusa con le persone che non sono riuscite ad entrare per evitare assembramenti.