San Cataldo. Accolto da tanti l’appello dell’associazione “Straula” di andare al Parco Urbano “Achille Carusi” per innaffiarne gli alberi

SAN CATALDO. Metti una calda serata estiva al Parco Urbano, con tanti secchi, acqua, entusiasmo, il rumore delle zappette, una leggera musica in sottofondo e la volontà comune di contribuire a rendere più vivibile lo stesso Parco.

Sono stati questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la serata di ieri organizzata dall’associazione di promozione sociale “Straula”. L’obiettivo primario di questa iniziativa è stato di creare comunità e condivisione in un momento di sostegno alla natura. I partecipanti potevano portare e condividere un aperitivo, portare secchio o bidone per annaffiare gli alberi (l’acqua è stata poi presa dalle cisterne presenti nel parco).

Un obiettivo che è stato centrato dal momento che parecchie persone hanno liberamente accolto e fatto proprio l’appello dell’Associazione “Straula” contribuendo all’innaffiamento degli alberi del parco urbano Achille Carusi e a fargli prendere progressivamente forma.

Il tutto nel contesto di un percorso che intende valorizzare, attraverso la comune condivisione di momenti come questo, un bene comune come il Parco urbano Achille Carusi che sta trovando nell’attività instancabile dell’associazione “Straula” ma anche in queste iniziative e nell’adesione di tanta gente una spinta fondamentale per la sua definitiva crescita.