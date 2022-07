Possono usufruire della residenza universitaria dell’associazione Casa Rosetta gli iscritti al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione che non abitano a Caltanissetta

CALTANISSETTA. Gli studenti che non abitano a Caltanissetta hanno la possibilità di usufruire della residenza universitaria dell’Associazione Casa Rosetta, iscrivendosi al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. Il percorso accademico è organizzato dalla Fondazione “Alessia”, in affiliazione con la Pontificia facoltà Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma, e in collaborazione con Casa Rosetta. Gli iscritti che provengono da fuori città, infatti, possono essere ospitati nel prestigioso Palazzo Notarbartolo, di origine settecentesca e reso funzionale grazie a un impegnativo restauro effettuato da Casa Rosetta.

L’edificio è sede del corso di laurea e anche della residenza universitaria dotata di 20 stanze composte da uno, due o tre posti letto. Le camere sono tutte con il bagno personalizzato comprensivo di doccia, di impianto di climatizzazione caldo/freddo, di scrittoi e armadi corrispondenti al numero di occupanti. La residenza è dotata anche di salette per studiare, un’ampia cucina comune con piani cottura e frigoriferi, così da consentire agli studenti di essere autonomi anche nella gestione dei loro pasti.

Palazzo Notarbartolo è in piazza San Giuseppe, una traversa di viale Regina Margherita dove insistono la Prefettura, il Vescovado e Villa Amedeo. Il Palazzo di Casa Rosetta è in pieno centro storico a Caltanissetta, limitrofo a piazza Garibaldi, un’area che comprende numerosi locali (bar, ristoranti, cinema e negozi di vario genere) e da cui si può raggiungere a piedi anche la parte moderna della città.

La zona della residenza universitaria inoltre è servita con regolarità da bus urbani ed è a pochissima distanza dalla stazione ferroviaria e degli autobus extraurbani di via Rochester. Info telefonando ai numeri 340/7396844 oppure 345/0067017. Ulteriori chiarimenti sul corso di laurea su www.fondazionealessia.it, www.casarosetta.it e www.instagram.com/associazionecasarosetta.it