Offerta per il funerale ritenuta troppo bassa: prete aggredisce un fedele

L’offerta di 25 euro per un funerale sarebbe stata considerata troppo bassa da parte di un prete che ha avuto un alterco con relativa colluttazione con un fedele. Il fatto è accaduto in provincia di Caserta. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il parroco, dopo aver celebrato la messa, avrebbe ricevuto un’offerta di 25 euro da un fedele che lo aveva raggiunto in sagrestia.

La cifra tuttavia ha provocato la reazione del prete, che l’ha ritenuta troppo bassa. Ne è nato un alterco, concluso all’esterno della chiesa con un’aggressione da parte del parroco nei confronti del fedele, che si è fatto refertare riservandosi di denunciare il prete. Sull’accaduto interviene oggi la Diocesi di riferimento, che esprime il proprio “rammarico per quello che è accaduto” e ha fatto sapere di aver attivato “i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto”.