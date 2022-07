Mussomeli, ottavario Madonna del Carmelo: mercoledì e giovedì appuntamenti culturali

MUSSOMELI – In corso l’ottavario per la ricorrenza liturgica della Madonna del Carmelo, che si venera nell’omonina parrocchia, guidata dal parroco don Salvatore Falzone. Un’importate festa mariana, tutta carmelitana, che non è mai passata inosservata, se si eccettua il periodo pandemico che ha costretto alle restrizioni governative per allontanare il contagio. La sua ripresa segna l’inizio di un percorso atteso per celebrare anche momenti culturali che hanno a che fare con la ricorrenza, Infatti, oltre ai contenuti religiosi, la circostanza è propizia per lo svolgimento di aventi culturali che vedono docenti di scuole superiori impegnati in conferenze, dal sapore tutto mariano. Infatti, nel tardi pomeriggio del 13 luglio, nella parrocchia del Carmelo alle 19,30 è prevista la conferenza “Sulle tracce di Maria – Immagini sacre a Mussomeli” con le relatrici Prof.ssa Lia Bonano e la Prof.ssa Antonella Granatella; il 14 luglio, invece, dopo la messa delle 18,30 che prevede la benedizione degli scapolari, alle ore 19,30, è prevista la conferenza “Nel cuore di Sicilia: le Madonne dei Biangardi con i relatori la Prof.ssa Gabriella Barba ed il prof. Celestino Saia.