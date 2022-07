Mussomeli, in fase di completamento i lavori di manutenzione ordinaria del Castello

MUSSOMELI – in fase di completamento i lavori di manutenzione ordinaria realizzati nell’antico maniero. I lavori realizzati con il coordinamento dell’ ing. Capo dell’ufficio tecnico e concordati con la Soprintendenza di Caltanissetta, in occasione di un recente sopralluogo, sono finalizzati a evitare le infiltrazioni di acqua che rischiavano di rovinare il prezioso patrimonio di proprietà comunale. Diversi sono stati gli interventi messi in campo: Manutenzione del tetto della scuderia e dellle altre sale del piano nobiliare (sala dei baroni, sala del camino, etc): Manutenzione del pavimento della scuderia ed altri interventi ancora. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto – dice il primo cittadino – e per questo ringraziamo tutti gli enti coinvolti e anche la preziosa opera della impresa edile coinvolta. Continuiamo con la nostra opera finalizzata a custodire i tesori locali”.