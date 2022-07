Mazzarino. Interrogazione del consigliere D’Aleo su sicurezza del muro di via Aiesi

MAZZARINO. Ancora un’interrogazione da parte del consigliere di minoranza Livio D’Aleo. Stavolta l’interrogazione riguarda il muro di via Aiesi. Secondo quanto riferisce il consigliere comunale il muro da tempo necessita di manutenzione per eliminarne le crepe e ricostruirne le parti mancati.

Per una questione di sicurezza pubblica e privata, pertanto, il consigliere ha prodotto l’interrogazione affinchè l’amministrazione comunale provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria del muro come di altri siti. In particolare D’Aleo ha interrogato sindaco, assessore ai lavori pubblici e presidente del consiglio su che tipo d’intervento si deve effettuare e se l’Amministrazione Comunale era a conoscenza che il muro di Via Aiesi necessitava di opere d’intervento. D’Aleo ha chiesto risposta scritta e l’inserimento come punto all’ordine del giorno al primo consiglio comunale.