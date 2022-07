Canestri e spettacolo a Santa Caterina nel torneo di Basket

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’associazione sportiva “ICARO basket Santa Caterina”, che ha organizzato la seconda edizione del torneo di Basket 3 vs 3 a Santa Caterina Villarmosa (CL).

Da Lunedi pomeriggio del 11 Luglio, per tutte le sere della settimana, con chiusura sabato 16 Luglio, presso il campetto del giardino pubblico “Villa Castelnuovo” del paese, si è tenuto il torneo di basket con la tradizionale formula del tre contro tre, dove si sono divisi per gironi tanti giocatori, giovani e meno giovani, (13 squadre da 4 giocatori ciascuna pari a oltre 50 partecipanti) in attività o ex giocatori tutti uniti dalla voglia di divertirsi e dall’amore per lo sport della pallacanestro.

Tra le novità di questa edizione, innanzitutto, è stato svolto un happening martedì 12 Luglio, con 4 campi, dedicato ai bambini più piccoli con attività di giocomotricità appositamente pensate per loro e legate al mondo della palla a spicchi. “Giocomotricità – spiega l’associazione – nasce dal desiderio di accompagnare i bambini durante questo percorso, coinvolgendoli in attività che stimolano lo sviluppo delle capacità motorie di base e delle capacità coordinative, in un ambiente sicuro e adatto alla loro età ”. I piccoli atleti, coinvolti in percorsi motori, si sono mossi nello spazio che li circonda e sono messi nella condizione di valutare al meglio la situazione, muovendosi nell’ambiente creato a seconda delle necessità.

Sono stati seguiti da istruttori federali dell’ e Icaro Basket Santa Caterina , dell’ Asd Airam Caltanissetta e dell’ Invicta 93cento Caltanissetta, che lavorano con i loro bambini durante tutto l’anno presso le palestre del nisseno.

Tanti gli istruttori federali, tecnici dello sport e collaboratori presenti, Gianluca Rizza, Emilio Galiano, Alessandro Terrana, Andrea Sanicola, Luca Mule’, Vincenzo Di Benedetto , Leonardo Ippolito.

Una squadra femminile, seguita da Sonia Gambino, ha gareggiato con i giovani esordienti, in uno dei 5 campi allestiti per l’evento. I ragazzi, si sono sfidati negli altri campi creati appositamente per permettere in contemporanea di giocare anche 8 gare, grande la partecipazione del pubblico, tra genitori, dirigenti e tecnici delle società ospitate , la villa è diventata punto di ritrovo per vedere all’opera i piccoli cestisti.

Al termine si sono disputate delle gare di tiro, per tutte le categorie presenti con premi e gadget per tutti i vincitori. In conclusione l’ASD Icaro ha offerto pizze e gelati per tutti i partecipanti , che si sono salutati con la promessa di essere presenti anche il prossimo anno.

Coach Gianluca Rizza promotore ed organizzatore della manifestazione alla fine ha commentato: “ Una bella festa del basket che in una settimana ha coinvolto più di 150 ragazzi ed ogni anno cerca di migliorarsi, grazie alla collaborazione di tanti concittadini è stato possibile farsì che lo “Street Basket di Santa Caterina” sia diventato l’evento che chiude la stagione sportiva del basket nisseno lasciando in tutti la voglia di riprendere al più presto la palla a spicchi”.