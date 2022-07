Caltanissetta. Martina Selvaggio (Forza Italia Giovani): “Dimissioni di Gennuso ingiustificate”

CALTANISSETTA. A seguito delle dimissioni di Andrea Gennuso dalla carica di coordinatore di Forza Italia Giovani per la provincia di Caltanissetta, diversi giovani del partito hanno sollevato critiche per la repentina decisione. Tra questi, Martina Selvaggio, vice coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani.

“Provo rammarico per il comportamento ingiustificato di Gennuso – commenta Selvaggio – Lui parla di poca attenzione da parte del partito per le sorti delle politiche giovanili locali. Molto strano visto che è sempre stato lui ad essere poco presente in tutto. A cominciare dalla promozione di iniziative per avvicinare i giovani alla politica e al nostro movimento. Una totale mancanza di disponibilità, che si è tradotta in una fuoriuscita francamente indolore.

Al contrario, la presenza del partito e della deputazione locale sul territorio è stata costante e incisiva. Pertanto, come giovani di Forza Italia ribadiamo la nostra vicinanza alle scelte politiche del partito, sia in ambito regionale che provinciale. Ne condividiamo idee e prospettive, con l’entusiasmo e la determinazione che ci contraddistinguono. Siamo tanti e in continua crescita. Questo perché rappresentiamo gli unici depositari credibili di quei valori moderati e liberali, che in Forza Italia sono tratto distintivo”.