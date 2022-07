Caltanissetta, lavori al Tomaselli. “Caso” inesistente, l’assessore Caracausi chiarisce la situazione

CALTANISSETTA – Stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta sotto i riflettori per i lavori che lo renderanno un gioiello per la città, per la Sicilia e il sud dell’Italia, considerata la qualità del manto sintetico e la duplicità di uso tra calcio e rugby. Un progetto nato sull’onda dell’impegno primario della DLF Nissa Rugby e poi sposato dalle amministrazioni cittadine.

Su presunti ritardi o “montaggio” di casi mediatici interviene in maniera chiara l’assessore allo sport, Fabio Caracausi, che con garbo senza dare ulteriore adito a pretestuose polemiche, sottolinea: “I lavori saranno completati subito dopo Ferragosto, si attende soltanto l’arrivo del manto. Poi sarà subitaneamente posizionato. Tutti gli altri lavori sono già stati effettuati. Essendo un manto particolare, di ultima generazione e con caratteristiche avveniristiche, di produzione “limitata”, la ditta ha avuto qualche difficoltà nel reperimento”.

Argomento Nissa. “Proprio ieri, subito dopo la presentazione, abbiamo svolto un briefing con il presidente Sergio Iacona ed anche il loro responsabile dei rapporti con le istituzioni, Davide Volpe. Oltre me era presente anche il sindaco e l’assessore Frangiamone. La società è già consapevole di tutto, si è mossa con rapidità e competenza, svolgerà una parte della preparazione a Petralia. I rapporti sono ottimi e fruttuosi, stiamo lavorando per il bene dello sport e della gloriosa formazione biancoscudata”.

Tempistica e chiarezza. “Come già detto posizionato il manto ed effettuata la tracciatura che sarà concordata tra FIR ed LND, il campo sarà immediatamente utilizzabile”. (Foto Il Fatto Nisseno)