Caltanissetta, CCIAA: webinar formativi gratuiti per imprenditori che vogliono crescere e innovarsi

La Camera di Commercio di Caltanissetta sta promuovendo webinar formativi gratuiti per gli imprenditori che vogliono approfondire le tematiche del digitale e conoscere gli strumenti e i servizi a loro disposizione.

Due sono le iniziative lanciate in questa settimana.

La prima, svolta nel pomeriggio di ieri, 18 luglio 2022, è visibile sul canale YouTube della Camera di Commercio di Agrigento con la quale l’ente nisseno ha collaborato per estendere i propri confini e supportare l’apertura mentale e creativa degli imprenditori.

Tema della puntata della “Chiacchierata Digital” è il coraggio di innovare e di come non abbia età né radici. Protagonisti della puntata, condotta dai digital promoter Marcella Sardo e Fabio Cimino, sono stati Daniele Calà e Calogero Di Liberto (rivedi la puntata su https://www.youtube.com/watch?v=sLyHBgr56IY) imprenditori che – almeno sulla carta – rappresentano mondi e generazioni diverse.

La seconda si svolgerà in diretta (e non rivedibile in differita) il prossimo 22 luglio e per registrarsi – e ricevere il link di partecipazione – basterà compilare il modulo presente su https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_O6p24WKcTBiAq7648mGQJg).

Tema del webinar promosso da Unioncamere Sicilia saranno i “Big Data e Analitics” con un focus su come fissare gli obiettivi di una strategia, quali sono i principali strumenti disponibili sul mercato per “interpretare” i data e come sceglierli.

Per mostrare alcuni esempi di applicazione per una lettura intelligente dei dati come fattore competitivo e dare una corretta fotografia del contesto siciliano sarà presente il nisseno Senior Strategy & Marketing Advisor Gaetano La Rosa.

Gli eventi proposti, seppur con differenti angolazioni, consentono di inquadrare il contesto contemporaneo e far comprendere come l’apertura mentale e la voglia di investire debbano essere lette come strategie per una corretta gestione imprenditoriale senza doversi necessariamente fossilizzare in uno status quo che da sempre impera nel mercato commerciale.

L’imprenditore, di prima o successiva generazione, deve essere capace di osservare ciò che lo circonda e promuovere quella curvatura di visione che gli permetterà di poter essere “unico” nel proprio settore e, dunque, realmente competitivo nella qualità e nelle caratteristiche.

All’evento di venerdì 22 luglio dalle ore 10.00, saranno presenti per i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori il Presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace e il Segretario Generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro.

Seguiranno gli interventi del referente Uniontrasporti Luca Zanetta, della Vice-Presidente Aicel Associazione Italiana Commercio Elettronico Manuela Borgese e del già citato Senior Strategy & Marketing Advisor Gaetano La Rosa.

Incontri assolutamente da non perdere per comprendere quale sia la traiettoria da dover seguire.

Per ulteriori informazioni e valutazione dello stato di digitalizzazione della propria azienda e un checkup gratuito su strumenti e competenze la Camera di Commercio di Caltanissetta invita tutti gli imprenditori a contattare l’ufficio PID – Punto Impresa Digitale di Caltanissetta per prenotare un appuntamento gratuito e una consulenza personalizzata.

La richiesta potrà essere avanzata attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” o prenota@cl.camcom.it