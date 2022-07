Bompensiere. Intitolata la sala consiliare all’agente di polizia Emanuela Loi barbaramente uccisa con il giudice Borsellino e i colleghi della scorta nella strage di via D’Amelio

BOMPENSIERE. Il sindaco Salvatore Virciglio ha annunciato che, in occasione del trentennale della morte del giudice Paolo Borsellino, barbaramente trucidato dalla mafia la Giunta comunale di Bompensiere, su proposta del presidente del consiglio, ha deciso di intitolare la sala consiliare all’agente di polizia Emanuela Loi.

Costei il 19 luglio 1992, di scorta al giudice Paolo Borsellino, moriva in via D’Amelio con gli agenti della scorta Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli in un attentato.

Emanuela Loi, come si legge in una nota, era una giovane agente di polizia che onorava il suo lavoro e la divisa proteggendo il magistrato. La prima donna poliziotto uccisa dalla mafia da oggi avrà un posto nel nostro comune.

La Giunta Comunale, in concerto con la Presidenza del Consiglio Comunale, con la delibera n. 55 del 19 luglio 2022, ha intitolato l’aula consiliare all’agente di polizia Emanuela Loi. Nelle prossime settimane verrà organizzata una giornata in cui verrà scoperta la targa commemorativa in onore dell’agente Emanuela Loi.