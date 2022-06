Ucraina, Salvini “Se vuoi la pace devi parlare anche con Mosca”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo quasi ai due euro con la benzina, se non ci fosse lo sconto del governo saremo a 2,30 euro, ora serve l’impegno a prolungarlo almeno fino a ottobre più lo sconto sulle bollette. Su tutto questo c’è il tema della pace, che non significa solo salvare vite ma significa aiutare anche gli italiani. La pace è necessaria per l’Italia”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite su 7Gold. “Io sto facendo quello che altri in Europa stanno facendo: devi fare il possibile perchè le due parti in conflitto si parlino. C’è una incredibile caccia a chi parla con Mosca, ma se vuoi la pace devi parlare anche con Mosca, se la guerra andrà avanti sarà una catastrofe per tutti”, ha aggiunto.

“Il nostro ministro degli Esteri ha fatto un piano di pace che è durato un quarto d’ora, ho letto gli insulti nei miei confronti ma non ho visto gesti per avvicinare la pace da parte degli altri leader. Lavorare per la pace significa dialogare con tutti. Spero non ci sia bisogno di votare nessun nuovo invio di armi, spero ci sia solo l’arma del dialogo. Si deve riaprire prima possibile il tavolo del dialogo”, ha concluso.

