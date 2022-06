Trasporti pubblici, Falcone: «Gratuità su gomma per forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco ripristinata da luglio ed estesa anche ai treni»

«In forza del successo che ha registrato la misura voluta dal governo Musumeci e dall’Ars, occorre rimpinguare lo stanziamento che garantisce i biglietti gratis per i trasporti pubblici su gomma a militari, forze dell’ordine e vigili del fuoco in Sicilia. Entro i primi di luglio, in occasione del prossimo assestamento di bilancio, integreremo il capitolo con un altro milione di euro, riducendo al minimo il periodo di sospensione e garantendo la prosecuzione di questa esenzione, da noi ripristinata dopo tanti anni. Intanto, sempre da luglio, estenderemo i biglietti gratuiti anche al trasporto ferroviario, grazie all’accordo con Trenitalia e ad ulteriori fondi destinati a ciò dal governo Musumeci. La Regione è grata a tutti i lavoratori in divisa per l’impegno dimostrato nel garantire la sicurezza di tutti».

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, a proposito della temporanea sospensione della gratuità dei trasporti pubblici su gomma in Sicilia per militari, forze dell‘ordine e vigili del fuoco.