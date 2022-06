Sole 24 ore, classifica qualità vita bambini: Caltanissetta penultima. Sindaco Gambino: “La Graduatoria è provinciale, si amplificano solo notizie negative”. Dati migliori per Giovani ed Anziani

Sole 24 ore sinonimo di classifiche: stilata la graduatoria dei tre indici della Qualità della vita dei bambini (0-10 anni), dei giovani (18-35 anni) e degli anziani (Over 65). La provincia di Caltanissetta si è classificata 106esima in quella dei bambini, 78esima in quella dei giovani e 90esima in quella degli anziani.

Premessa, le graduatorie sono provinciali. Gli indicatori utilizzati, 12 per ogni classifica, tengono conto di aspetti diversi. Salta sicuramente agli occhi, e non in maniera edificante, il penultimo posto a livello nazionale nella classifica dei bambini. Abbiamo sentito il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha sottolineato: “La classifica è provinciale, non riguarda la città. Se consideriamo gli indicatori che fanno riferimento all’edilizia scolastica, è utile ricordare che la competenza per le scuole superiori è di ciò che resta del Libero Consorzio dei Comuni. Noi, e parlo come città, abbiamo riportato i bambini in comune con il consiglio comunale baby e svolto numerose attività per i bambini. Se facciamo riferimento alla scuole della città di nostra competenza la situazione è buona. Escono queste classifiche ed è giusto commentarle, ma per me si fa filosofia e si amplificano solo le cose negative. In questo momento, sono sotto attacco da tutti i lati, ma io vado avanti per la mia strada”.

I dati in positivo segnalano i ‘delitti denunciati a danno di minori”, 35° ed il numero di studenti per classe, 39°. Incoraggianti anche i posizionamenti per il tasso di fecondità, 47° e per lo Spazio abitativo – Mq medi per unità del settore residenziale, 51°. Il resto degli indicatori invece assegnano posizioni in fondo alle classifiche nazionali. Ecco di seguito gli indicatori per la provincia di Caltanissetta.

1. Tasso di fecondità – numero medio di figli per donna – 2021 (dati provvisori): 47

2. Giardini scolastici – Mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo – 2020 – Istat: 86

3. Verde attrezzato – Mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo – 2020 – Istat: 82

4. Indice sport e bambini – “Praticanti sport agonistico 6-14 anni – scuole e risultati” – 2021 – PtsClas: 84

5. Scuole accessibili – In % sul totale – 2020 – Istat: 88

6. Spazio abitativo – Mq medi per unità del settore residenziale – a maggio 2022 – Scenari Immobiliari: 51

7. Delitti denunciati a danno di minori – “Infanticidi – corruzione – atti sessuali e pornografia – Ogni 10mila minori” – 2020 – Elab su dati Dipartimento di pubblica sicurezza dell’Interno: 35

8. Asili nido – posti autorizzati – per 100 bambini di 0-2 anni – 2019/2020 – Istat: 99

9. Pediatri – Professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni – a maggio 2022 – Iqvia: 82

10. Edifici scolastici con la palestra – In % sul totale – 2020/2021 – elab. su dati Miur: 101

11. Studenti per classe – “Scuola statale primaria – secondaria di primo e secondo grado” – 2020/2021 – elab. su dati Miur: 39

12. Edifici scolastici con la mensa – In % sul totale – 2020/2021 – elab. su dati Miur: 99

Cambia decisamente la posizione ed anche il tenore degli indicatori nella classifica riferita ai giovani (18-35 anni), Caltanissetta in 78esima posizione. Sorprendono, in positivo alcuni indicatori. Il quoziente di nunzialità 9°, età media al parto 7°, imprenditoria giovanile 23° e amministratori comunali under 40 29°: dati brillanti a livello nazionale. Estremamente preoccupanti il dato dei laureati 105° e il saldo migratorio totale, 105°. Ecco a seguire i dati completi

1. Quoziente di nunzialità – Matrimoni celebrati ogni mille residenti – 2021 (dati provvisori) – Istat: 9

2. Età media al parto – “Età media al primo parto delle madri – in anni” – 2021 (dati provvisori) – Istat: 7

3. Saldo migratorio totale – Diff. iscritti e cancellati dai registri anagrafici. Ogni mille abitanti – 2021 – Istat: 105

4. Aree sportive – Mq per residente 18-35 anni nel comune capoluogo – 2020 – Istat: 59

5. Amministratori comunali under 40 – In % sul totale – 2020 – Istat: 29

6. Canone di locazione – Incidenza % sul reddito medio (zona semicentrale) – a maggio 2022 – Scenari immobiliari / statistiche del Mef: 38

7. Gap affitti tra centro e periferia – Differenza per canone medio di un bilocale nel comune capoluogo. In % – a maggio 2022 – Scenari Immobiliari: 67

8. Imprenditorialità giovanile – Imprese con titolare under 35. In % su imprese registrate – al 31 marzo 2022 – Infocamere: 23

9. Bar e discoteche – Ogni 10mila abitanti tra 18 e 35 anni – al 31 marzo 2022 – Infocamere: 91

10. Imprese che fanno ecommerce – In % su imprese registrate – al 31 marzo 2022 – Infocamere: 89

11. Laureati – In % su popolazione 25-39 anni – 2020 – Istat: 105

12. Disoccupazione giovanile – In % su popolazione 15-34 anni – 2021 – Istat: 80

Chiudiamo con la classifica della qualità della vita degli over 65, ci piazziamo 78°, parte cospicua della popolazione della nostra provincia. I nostri “nonni” sono super attivi, 16° per indice di indipendenza anziani; infermieri (Numero ogni 100mila abitanti di 15 anni e oltre) 17°, che dovrebbe indicare una cura sanitaria elevata. 20° per il trasporto anziani e disabili. Preoccupante il dato consumo di farmaci per depressione, 42° Ecco di seguito tutti gli indicatori.

1. Speranza di vita a 65 anni – Numero medio di anni da vivere – 2021 (dati provvisori) – Istat: 106

2. Orti urbani – Mq per residente di 65 anni e oltre nel comune capoluogo – 2020 – Istat: 102

3. Esposti per inquinamento acustico – “Presentati dai cittadini – ogni 100mila abitanti” – 2020 – Istat: 19

4. Assistenza domiciliare – Spesa degli enti pubblici per abitante di 65 anni e più – 2021 – Centro Studi Tagliacarne su dati Siope: 75

5. Trasporto anziani e disabili – Spesa degli enti pubblici per abitante di 65 anni e più – 2021 – Centro Studi Tagliacarne su dati Siope: 20

6. Biblioteche – Ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre – 2020 – Istat: 90

7. Indici di dipendenza degli anziani – Residenti 65 anni e più ogni 100 in età attiva (15-64 anni) – 2022 (dati provvisori) – Istat: 16

8. Geriatri – Professionisti attivi ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre – a maggio 2022 – Iqvia: 99

9. Consumo farmaci malattie croniche – “Unità minime farmacologiche pro capite (ipertensione – diabete – asma-Bpco)” – 2021 – Iqvia: 52

10. Consumo farmaci depressione – Unità minime farmacologiche pro capite – 2021 – Iqvia: 42

11. Medici specialisti – Professionisti attivi ogni 10mila abitanti – 2020 – Istat: 76

12. Infermieri – Numero ogni 100mila abitanti di 15 anni e oltre – a maggio 2022 – Fnopi/Istat: 17

** L’indice della Qualità della vita delle claasifiche è composto da 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all’altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe.