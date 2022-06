Serradifalco. Per la Democrazia Partecipata finanziato progetto per acquisto ed installazione di 8 cestini per deiezioni canine nel centro abitato

SERRADIFALCO. Un solo progetto di Democrazia Partecipata è stato accolto e sarà finanziato per un importo di 3 mila euro. Il progetto approvato dalla Commissione comunale di valutazione è quello di Antonietta Lovalente che ha proposto l’acquisto e l’installazione di arredo urbano consistente in 8 cestini per deiezioni canine in lamiera, completi di flangia di fissaggio a terra da collocare in apposite aree del centro urbano. Gli spazi del centro urbano non risultano dotati di tale accorgimento e lo stesso è necessario per aumentare il decoro del paese oltre che a dare un ulteriore servizio alla cittadinanza. Inoltre la proponente offrirà al Comune i rispettivi cartelli indicativi degli obblighi a carico dei proprietari di cani da applicare su ogni kit installato.

La commissione non ha invece ritenuto accoglibile la proposta dell’Usef avanzata da Salvatore Augello di una missione in Belgio nel Comune di Colfontaine gemellato con Serradifalco, per svolgere iniziative volte a riportare alla memoria le tradizioni del Comune mediante mostra fotografica e proiezione di filmati e contestuale esposizione di prodotti artigianali di produzione locale.

Non accoglibile anche il progetto di Rita Conte di Asd Dimensione Danza che proponeva il progetto denominato “Creatività in Movimento” per stimolare i ragazzi ad intraprendere le attività sportive ed artistiche consistente in due incontri settimanali per avviarli alla danza creativa. Non accolta la proposta dell’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Puglisi” per la realizzazione di un’aula multisensoriale per ragazzi. Infine, non accolta anche la proposta di Federica Giarratano per la realizzazione di uno spazio presso i locali del Palazzo Comunale da mettere a disposizione dei giovani per le esigenze di studio, confronto e per incontri culturali corredato delle necessarie attrezzatture.