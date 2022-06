Palermo, Salvini: “70mila percettori Rdc diano una mano a città”

“C’è il problema acqua, il problema immondizia, c’è il problema lavoro, ci sono 70mila percettori di reddito di cittadinanza che se dessero una mano con lavori per il comune non farebbe male, quindi penso che già settimana prossima ci vedremo a Roma per cominciare ad affrontare alcuni di questi problemi”.

Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Palermo per incontrare il neo sindaco Roberto Lagalla. L’ex ministro dell’Interno domani parteciperà all’udienza del processo Open Arms in programma nell’aula bunker del carcere Ucciardone dove è imputato per sequestro di persona. Salvini ha poi aggiunto: “E’ cominciato un percorso che per quanto riguarda la Lega durerà molti anni e che non si fermerà a Palermo e Messina dove abbiamo vinto e governiamo”.