M5S, Di Maio: “Doppio Mandato? Non si deve cambiare questa regola”

Doppio mandato? “Se stiamo tornando indietro, come ho detto prima con il processo di radicalizzazione, non si deve cambiare questa regola. Io sono il primo a dire che non la si deve cambiare, come ha detto Grillo che è il garante del Movimento”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo da Gaeta. “Ma non è questo il tema. In un momento storico come questo, dove ci stiamo occupando della guerra in Ucraina, della food security, del problema legato all’energia, alla pace in Europa, io non posso sentirmi chiedere dai miei colleghi europei una volta su un tema, una volta le amministrative una volta su questo tema citato ora, come motivo di fibrillazione del governo. Quello che sto cercando di fare soprattutto in queste settimane è cercare di garantire la compattezza di governo rispetto ad appuntamenti in cui ci giochiamo il prezzo delle energie delle imprese, la food security nel Mediterraneo…Perdonatemi ma non riesco ad entrare nel dibattito su alcune questioni che sono molto locali, molto di politica nazionale in un momento storico come questo”.