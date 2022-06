Facile.it: “Caltanissetta è la città meno cara d’Italia”

CALTANISSETTA. È Caltanissetta la città meno cara d’Italia. A sostenerlo è Facile.it che ha provveduto a stilare una classifica delle Città che, a suo modo di vedere, sono tra le meno care d’Italia. “Molti Italiani ultimamente stanno pensando ad un trasferimento per andare a vivere in città meno care, soprattutto chi svolge un lavoro da casa, che ha più possibilità di spostarsi senza problemi. Dopo la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid -19, che ha messo in ginocchio il nostro paese, adesso che finalmente la situazione sembra tornare via via alla normalità, gli Italiani si trovano infatti a fare i conti con un altro problema, il caro vita. Facile.it, svela i dati aggiornati di una situazione critica, tutta in divenire”.

In particolare Facile.it ha rilevato: “Ultimamente si è registrata un’inflazione generale, con aumento dei costi di materie prime e beni di prima necessità, con conseguente ripercussione sul budget delle famiglie. Aumenti di bollette di luce e gas, degli affitti, come anche di tutti i prezzi, stanno mettendo a dura prova le persone, che si ritrovano a spendere il doppio dei soldi per fare la spesa. In tanti con il solito stipendio mensile non arrivano più a fine mese.

Nelle grandi città questo problema è maggiormente sentito, poiché gli affitti, e la vita in generale, sono molto più cari rispetto alle città minori, che sono decisamente più economiche. In Italia esistono molte piccole città dove la vita è meno cara, che non hanno niente da invidiare alle città maggiori, sia a livello di servizi che di divertimenti.

Ecco quali sono in base ad una statistica, le 5 città più economiche in Italia:

1. Al primo posto troviamo Caltanissetta in Sicilia;

2. Al secondo posto Teramo in Abruzzo;

3. Terza in classifica Bari in Puglia;

4. Al quarto posto abbiamo Sassari in Sardegna;

5. Al quinto posto Messina, anch’essa in Sicilia;