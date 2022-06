Concorsi Centri per l’impiego, Zambuto: «Preselezione prevista da legge Brunetta»

«Attendiamo dati ufficiali prima di adottare misure adeguate nel rispetto della normativa in materia. Va precisato che la Regione ha applicato le disposizioni vigenti, ovvero la legge di riforma Brunetta che regola i concorsi e che per i profili di alta specializzazione prevede una preselezione a monte dei titoli».

Lo dice l’assessore regionale alla Funzione Pubblica, Marco Zambuto, relativamente al reclutamento degli addetti ai Centri per l’impiego della Regione Siciliana.

«Non abbiamo ancora – conclude l’esponente del governo Musumeci – i dati ufficiali perché è attualmente in corso il lavoro delle Commissioni giudicatrici. Da informazioni acquisite, per alcuni dei posti destinati ai laureati, sappiamo però che gli idonei sarebbero in numero inferiore rispetto a quelli messi a concorso».