Brindisi, si tuffa in mare per salvare le figlie: 47enne muore annegato

Un 47enne di Bari è morto risucchiato dalla corrente del mare dopo essersi tuffato per salvare le figlie.

È accaduto in località Forcatella, in provincia di Brindisi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte di soccorritori: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima si trovava in spiaggia con la sua famiglia, quando ha notato una delle sue figlie in difficoltà a causa delle onde e si è tuffato, riuscendo a metterla in salvo.

Le figlie del 47enne si erano tuffate in acqua in un punto dove le correnti sono molto forti. Il vento di maestrale, poi, ha impedito loro di rientrare a riva. Dopo il salvataggio, l’uomo è stato sopraffatto dalle onde e non è riuscito più a riemergere.