Sicilia, ospita zio invalido e gli ruba 450 mila euro: sigilli ad immobile di un pregiudicato

I Carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di un immobile, ad un noto pregiudicato del luogo. L’immobile ha un valore da 120.000 euro e si trova nella frazione balneare di Triscina. Il sequestro è avvenuto perché l’uomo, un 37 enne è responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Avrebbe, infatti, ospitato in casa uno zio invalido e lo avrebbe costretto, anche sotto minacce, ad emettere atti di delega per poter compiere prelievi di denaro ed operazioni bancarie dal suo conto. Il 37enne avrebbe, infatti, prelevato dal conto bancario dello zio invalido circa 450.000 euro, per effettuare acquisti ed altre transazioni, tra cui l’immobile oggetto di sequestro e vari veicoli.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica, ha trovato fondamento nell’esito degli accertamenti. Il 37enne è al momento in carcere. Aveva anche precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed altri delitti contro l’amministrazione della giustizia. Adesso è responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e circonvenzione di incapace.