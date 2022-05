Sgominati dai Carabinieri tre sodalizi criminali dediti a truffe sulle compravendite online

Cadere nelle insidie delle compravendite on-line diventa sempre più facile. Il rischio è che si possa essere anche contattati telefonicamente da truffatori che, sotto false identità, consegnano a inserzionisti assegni circolari falsi per l’acquisto di prodotti di vario genere; oppure incorrere in sedicenti venditori che, utilizzando immagini di prodotti venduti on-line ottenute via whatsapp dai reali venditori, duplicano sui siti specializzati l’originale inserzione di vendita e si sostituiscono al vero proprietario indicando un prezzo d’acquisto decisamente conveniente; o ancora imbattersi in truffatori che richiedono caparre come garanzia d’acquisto per merci che non verranno mai consegnate.

L’impegno nella repressione di questo fenomeno da parte dell’Arma è incessante: proprio in questi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 59 appartenenti a tre sodalizi criminali specializzati nella commissione di truffe on-line operanti su gran parte del territorio nazionale, con base logistica a Napoli. Sequestrati immobili, società e distributori di carburante per un valore di circa tre milioni di euro.