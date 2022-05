Serie D. Pietro Balistreri su rigore agguanta il San Luca in “Zona Cesarini”. Ora la Sancataldese è matematicamente salva.

La Sancataldese pareggia 1-1 con il San Luca al Valentino Mazzola e conquista la matematica salvezza. Partita molto combattuta, quella che i verdemaranto hanno disputato contro un avversario che non ha mai mollato di un solo centimetro.

Dopo un primo tempo nel complesso equilibrato, la gara s’è sbloccata al 18′ della ripresa per la squadra ospite. Un gol che ha letteralmente gelato gli spalti del Valentino Mazzola. La Sancataldese ha comunque saputo ben reagire riuscendo ad agguantare il pari su calcio di rigore al 3° minuto di recupero.

E’ stato il bomber Pietro Balistreri a battere di destrezza il tiro dagli undici metri e a battere il portiere del San Luca. Un gol che ha fatto esplodere i tifosi verdeamaranto che, sino a quel momento, avevano sofferto non poco l’andamento della partita. La Sancataldese con 40 punti in classifica è ora salva e la dirigenza potrà gettare le basi per programmare una nuova stagione nel campionato di serie D. (Foto Sancataldese Calcio Official).