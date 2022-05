San Cataldo. Sospeso temporaneamente il servizio di raccolta di Raee e rifiuti ingombranti

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato la sospensione temporanea della raccolta di Raee e rifiuti ingombranti.

Il primo cittadino ha fatto sapere che, a causa dell’impossibilità di conferire presso la piattaforma convenzionata, il servizio di raccolta dei RAEE e dei rifiuti ingombranti non potrà essere effettuato fino a nuova comunicazione. Pertanto, a partire da oggi, giovedì 19 maggio, il servizio di conferimento RAEE e ingombranti in via Milano è sospeso fino a nuova comunicazione.