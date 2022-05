San Cataldo. L’assessore Michele Giarratano: “Continuano atti di inciviltà, ma grazie alle telecamere individuati colpevoli che presto riceveranno la sanzione prevista”

SAN CATALDO. “Continuano gli atti di inciviltà in varie zone della città, ma grazie all’ausilio delle telecamere sono stati individuati i colpevoli i quali nei prossimi giorni riceveranno la sanzione prevista”.

Ad affermarlo è stato l’assessore al territorio e ambiente Michele Giarratano. Il componente dell’esecutivo comunale ha confermato: “Tutti i giorni siamo impegnati in attività di vigilanza e controllo del territorio distogliendo tempo e risorse ad altre attività e servizi indispensabili alla nostra comunità, purtroppo ci sono persone che considerano la cosa pubblica come non propria e continuano a creare questo scempio a scapito delle persone che osservano le regole”.

Ad ogni modo, prosegue serrata la campagna di controlli e anche quella che conduce all’emissione di sanzioni atte a scoraggiare quanti ritengono di poter risolvere il problema del conferimento differenziato dei rifiuti abbandonandoli dove capita.