San Cataldo. Il vescovo mons. Mario Russotto in visita all’antica chiesetta della Madonna delle Grazie

SAN CATALDO. Inattesa quanto piacevole e al tempo stesso gradita la visita che ieri sera sua eccellenza il vescovo, mons. Mario Russotto, ha fatto nel sito di contrada Giganna nel quale sorge la chiesa della Madonna delle Grazie per la quale è stato previsto un importante lavoro di restauro.

Particolarmente soddisfatti coloro che si stanno spendendo affinchè la storica quanto antica chiesetta di contrada Giganna torni al suo originario splendore che hanno accolto il vescovo con immenso piacere e con commozione facendo conoscere la propria realtà.

Nel contempo è stato ancora una volta rivolto un grazie all’arciprete Angelo Spilla, che con amore, dedizione e preghiera, tanto sta facendo per portare avanti questo progetto per far si che l’antica chiesetta torni nuovamente protagonista della vita religiosa sancataldese.